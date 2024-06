Com princesa como protagonista, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom é o novo Zelda 2D A Nintendo anunciou um novo Zelda 2D durante a Nintendo Direct desta terça-feira. Intitulado The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom,...

A Nintendo anunciou um novo Zelda 2D durante a Nintendo Direct desta terça-feira. Intitulado The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, o jogo atende a uma antiga demanda dos militantes do feminismo e diversidade ao colocar a princesa Zelda como protagonista no lugar de Link.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom terá um estilo gráfico parecido com o de The Legend of Zelda: Link’s Awakening lançado em 2019, mas a jogabilidade aparenta algo mais casual, com a princesa em posse de um cajado mágico que dá a ela a habilidade de clonar múltiplos objetos.

O trailer mostra que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom terá uma abordagem mais livre na resolução dos puzzles e a Nintendo diz que cada jogador terá uma solução diferente para os enigmas e obstáculos, dependendo de qual objeto clonado é usado. O combate, por sua vez, parece mais passivo e o vídeo mostra a princesa se defendendo com objetos e invocando outros personagens para lutar por ela.

Não precisaremos de muito tempo para conhecer esta nova proposta de um Zelda 2D, já que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom será lançado em 23 de setembro para o Nintendo Switch.

