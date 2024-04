Como jogar Paciência online? Jogo clássico de cartas com origem no século 18, o Paciência se tornou onipresente nos PCs graças ao sistema operacional Windows...

Jogo clássico de cartas com origem no século 18, o Paciência se tornou onipresente nos PCs graças ao sistema operacional Windows, que traz uma versão do jogo como um de seus programas padrão. Em um mundo em que a internet ainda não era totalmente popular e seu acesso era ainda mais restrito, o jogo foi companheiro de muitas crianças, adolescentes e adultos que tinham acesso aos computadores e queriam, de alguma maneira, se divertir. Com a democratização da internet e a popularização do acesso, Paciência acompanha essa evolução e surge em diferentes plataformas, com os mais diversos temas e até permite apostas online. Não há limites para as variações do game, por isso, é praticamente impossível conhecer todos os temas já desenvolvidos.

Onde é possível encontrar Paciência online?

Se você também pretende jogar Paciência online, saiba que é possível começar por buscadores da internet ou então por cassinos online. Algumas plataformas de apostas permitem que você jogue jogos de Paciência ilimitados. Basta fazer um cadastro no site para começar a disputar as partidas. Cada uma dessas casas de apostas online oferece diferentes tipos e estilos de Paciência. Cabe ao jogador decidir qual deles mais chama a atenção e atende seus objetivos. Lembrando que alguns cassinos online também podem permitir que os jogadores disputem entre si, ranqueando por tempo de jogo, movimentos e outros critérios. Por isso, muitos jogadores têm optado por fazer a transição do modo gratuito para as casas de apostas.

Modo gratuito em sistemas operacionais

Para aqueles que já são apaixonados por Paciência, saibam que o jogo só foi incluído no Windows por conta de um estagiário da Microsoft que, não tendo muito o que fazer, decidiu criar um jogo. O estagiário, Wes Cherry, deu uma entrevista em 2017, quando o jogo completava 27 anos, e admitiu que a criação se deu num momento de tédio. Ele ainda relata que ao apresentar a sugestão para Bill Gates, à época, o chefe lhe disse que a versão do jogo era muito difícil de se vencer, mas decidiu manter o jogo embarcado em diversas versões do sistema operacional. A Microsoft, no entanto, diz que o objetivo da Paciência estar presente no Windows era, na realidade, para que os usuários se adaptassem ao mouse. Como o ano de criação data de 1988, essa justificativa até faz algum sentido. Porém, em pleno 2024, essa teoria é bastante descabida.

O surgimento da Paciência

Não há uma resposta certa sobre o surgimento do jogo Paciência. As primeiras menções ao jogo aparecem em livros alemães e escandinavos nos séculos 1700, mas outros registros indicam que ele se popularizou nas prisões francesas, quando um aristocrata esteve detido na Bastilha. Há versões da história que dizem que Napoleão Bonaparte jogava Paciência durante seu exílio para treinar suas habilidades mentais.

Em 1995, a Microsoft disponibilizou uma variação do jogo chamada FreeCell, que ganhou muitos adeptos.

Variações e facetas

Atualmente, é possível encontrar na internet diversos estilos e facetas do game. Assim como o Paciência Spider, há outras caracterizações disponíveis. Não é possível estimar quantas estilizações estão disponíveis, mas há jogos temáticos, há jogos que homenageiam alguma data específica ou se adaptam a alguma sazonalidade. Por isso, fica a gosto do cliente qual o visual que melhor o agrada.

A respeito das variações do jogo, há apenas duas e elas estão totalmente ligadas ao nível de dificuldade das jogadas. São elas: virar uma carta por vez ou três cartas por vez. Quando o jogador opta por virar apenas uma carta, é possível planejar de modo mais assertivo, fazendo com que a atenção do apostador fique focada apenas naquele movimento. Ao passo que, ao virar três cartas de uma vez, será preciso ter mais atenção aos movimentos, porque será preciso calcular três possibilidades ao mesmo tempo, não necessariamente na mesma coluna. Para resolver, é preciso que o jogador saiba traçar uma estratégia que contemple a primeira jogada e as seguintes.

Benefícios de jogar paciência online

Ao trabalhar essas possibilidades, o jogador é desafiado a solucionar rapidamente o problema para que as colunas sejam ordenadas com os numerais decrescentes. Esse exercício trabalha a memória, reforça o estímulo visual e faz com que a cognição seja trabalhada. Para as crianças, o jogo estimula o pensamento estratégico, além de trabalhar, como o próprio nome diz, a paciência. Outra característica importante é a melhora do raciocínio lógico. Para os adultos, esses benefícios podem ser observados em relação ao relaxamento, afinal, ao se dedicar ao jogo, é possível tirar o foco das pressões diárias, mas, também, podemos colocar nessa lista uma série de benefícios em relação à atenção e desenvolvimento do pensamento estratégico. Por serem jogos considerados de baixa complexidade, as sensações de recompensa após seguidas vitórias trazem aos jogadores um aumento considerável no bem-estar.

É possível lucrar com Paciência online?

Uma vez que o jogador opta por jogar Paciência em cassinos online, há a possibilidade de apostar com outros jogadores por prêmios em dinheiro. No entanto, antes de tomar essa decisão, é preciso que esse jogador treine bastante as jogadas nas versões gratuitas do game. Uma vez que esse potencial apostador tenha consciência da dinâmica do game, já é possível fazer suas primeiras jogadas. Por ser um jogo considerado fácil, é bastante provável que os outros apostadores sejam bastante treinados, por isso a concorrência pode ser alta. Para medir sua capacidade, o jogador pode se cadastrar em versões gratuitas que possuem rankings de todos os jogadores para ter um comparativo preliminar. Uma vez que tenha segurança, já é possível migrar para apostas online.

Como escolher a melhor versão online

Para escolher a melhor casa de apostas, basta que o jogador selecione aquela com que melhor ele se identifique. Pode ser uma em que ele já possui um cadastro ou pode ser aquela que os amigos indicam ou a com a melhor reputação em sites de buscas. Para realizar o cadastro, é normal que o site peça dados sobre conta bancária e o CPF do usuário. Por isso, selecionar um cassino online com bom histórico de pagamentos aos usuários é fundamental.

