Concord tem lançamento melancólico, com 660 jogadores no Steam
Outer Space|Do R7
26/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 26/08/2024 - 09h21 )



Se a Sony ainda esperava por algum milagre que salvasse Concord no lançamento, ele não aconteceu. O jogo multiplayer com heróis lançado oficialmente em 23 de agosto (com acesso antecipado de 3 dias nas edições especiais) conseguiu reunir míseros 660 jogadores em seu auge no Steam para PC.

A fase de testes beta de Concord em julho já era um prenúncio do que estava para acontecer, caso a Sony fosse adiante com o lançamento em agosto e não arriscasse alterar o modelo de negócios do jogo. Naquela ocasião, Concord conseguiu picos de pouco mais de 2.000 pessoas no PC, mesmo com acesso gratuito e com o fator novidade a seu favor.

Com a rejeição muito clara do público ao beta, talvez nem uma mudança para o modelo gratuito fosse capaz de salvar Concord a esta altura, e a Sony seguiu com seus planos, lançando o jogo a R$ 199,50 no PC e PlayStation 5 apenas para constatar sua condição de natimorto.

No domingo, a adesão dos jogadores já havia caído à metade, com pouco mais de 300 pessoas logadas simultaneamente no Steam.

A produtora Firewalk Studios e a Sony anunciaram no início do mês que seguirão com os planos iniciais para Concord, no que parece ser agora apenas uma forma de honrar compromissos assumidos com os poucos consumidores e evitar um desgaste maior de imagem para a empresa. A primeira temporada pós-lançamento de Concord começará em outubro, adicionando um novo Freegunner, um novo mapa e outras novidades. A segunda temporada está programada para janeiro do ano que vem.

Concord está disponível para PS5 e PC.