Concord tem primeiro trailer da jogabilidade e lançamento marcado no PC e PS5

A Sony abriu a apresentação State of Play desta quinta-feira com um trailer da história de Concord, seguido da primeira demonstração da jogabilidade.

O jogo produzido no estúdio britânico Firesprite é uma de pelo menos três novas apostas do PlayStation no arriscado modelo GaaS (jogo como serviço). Como tal, seu lançamento será simultâneo no PC e PlayStation 5, o que maximiza as chances de sucesso. Um beta de pré-lançamento será realizado em julho, em dia ainda indefinido, e o lançamento será no dia 23 de agosto de 2024.

Concord será um jogo de tiro multiplayer em primeira pessoa com personagens, bem ao estilo Overwatch, no qual ocorrem disputas de 5×5 em uma galáxia fictícia.

Os jogadores poderão assumir os papeis dos tripulantes da Estrela-do-Norte, um grupo de mercenários conhecidos na nossa galáxia como Freegunners. “Os Freegunners viajam pelas estrelas aceitando trabalhos arriscados em mundos espalhados pelo Bravio, onde enfrentam outras tripulações de Freegunners extremamente competitivas. De partida a partida, você formará a sua equipe de Freegunners junto com outros jogadores e enfrentará tripulações rivais em uma grande variedade de mapas e modos para levar o prêmio pra casa”, explicou o Firesprite.

“Desde o começo, nós quisemos fazer um FPS sólido e equilibrado que fosse muito bom de jogar desde o instante em que você pegasse o controle”, comentou o diretor Ryan Ellis.

“O jeito principal de usar as armas será familiar para os fãs de jogos de tiro, mas a versatilidade, variações e habilidades de cada Freegunner farão com que apenas mira e destreza não sejam suficientes para levar a melhor. As habilidades de cada Freegunner foram feitas de um jeito que jogadores com qualquer capacidade e estilo de jogo possam ser eficientes (até mesmo aqueles que ainda não conhecem bem o gênero) e também oferecem um desafio e profundidade extras para quem estiver procurando por um jogo competitivo com altos riscos e que exige muito esforço”.

“Os Freegunners vão de Místicos poderosos e robôs altos a atiradores e snipers habilidosos e nós queremos que a personalidade e habilidades de jogo de cada um deles apareçam em todos os elementos da maneira como eles jogam e nas considerações estratégicas que eles criam. As habilidades de alguns Freegunners foram feitas para serem usadas como uma estratégia imediata, como criar paredes de fogo, lançar facas explosivas ou arremessar bombas de lixo. Outras poderão ter um impacto duradouro em uma partida, como paredes implantáveis que podem bloquear vias inteiras, armadilhas explosivas, domos que bloqueiam projéteis, esporos que dão velocidade e muito mais elementos que persistirão por rodadas e ressurgimentos”.

“Inspiradas por alguns dos nossos jogos de luta e estratégia favoritos, todas essas habilidades e mecânicas se unem para criar uma assimetria exclusiva para os personagens e oportunidades de improviso que tornam cada combate e cada combinação uma chance de que algo diferente e inesperado aconteça. Além de conhecer a tripulação da Estrela-do-Norte por meio do jogo, você também terá a chance de ver a história de cada integrante se desenrolar por meio de cenas que estrearão dentro do jogo a cada semana, a partir do dia do lançamento. Essas cenas breves vão mostrar arcos narrativos contínuos que desenvolverão as histórias e relacionamentos dos personagens e revelarão a galáxia de Concord e a vida como Freegunner”.

Concord terá um elenco de 16 Freegunners diferentes no lançamento e os planos são de adicionar mais em atualizações regulares e gratuitas, além de novos mapas, modos e cenas.

