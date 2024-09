Concorrente de EA Sports FC e eFootball, UFL é adiado para dezembro A produtora Strikerz anunciou um atraso no lançamento de UFL, o jogo de futebol que visa competir com EA Sports FC 25 e eFootball.... Outer Space|Do R7 02/09/2024 - 11h41 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h41 ) ‌



A produtora Strikerz anunciou um atraso no lançamento de UFL, o jogo de futebol que visa competir com EA Sports FC 25 e eFootball. Até então previsto para setembro, o jogo agora é esperado para 5 de dezembro.

A justificativa para o novo adiamento seria a necessidade de ajustar melhor a jogabilidade com base no feedback recebido através do beta em curso no PC e consoles.

“A maioria das questões está relacionada com a melhoria e o ajuste de recursos que contribuem para a sensação geral do jogo. Entendemos que não existe uma receita para um jogo de futebol perfeito, mas é essencial para nós garantir que o jogo atenda aos nossos altos padrões como bem como as suas expectativas”, escreveu a Strikerz em um comunicado publicado nesta segunda-feira, 2 de setembro.

O beta de UFL atraiu mais de 2 milhões de participantes. Quando a versão “final” for lançada em dezembro, UFL seguirá o modelo free-to-play, o que o torna um concorrente mais direto a eFootball da Konami, cuja próxima grande atualização ocorrerá em meados de setembro com todas as transferências da nova temporada. A simulação da Konami, que também roda no Unreal Engine, aproveitará para abandonar a numeração anual, que já não significa muito para ela e por isso se chamará simplesmente eFootball.

UFL será lançado no PS5 e Xbox Series X|S. Aqueles que fizeram a pré-encomenda do pacote de benefícios do jogo terão acesso antecipado e conteúdo exclusivo no jogo em 28 de novembro, uma semana antes do lançamento oficial.