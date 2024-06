Concurso de dublagem colocará vozes de vencedores em NPCs de Assassin’s Creed Shadows

Outer Space |Do R7

A Ubisoft anunciou um concurso de dublagem em que os fãs de Assassin’s Creed terão a oportunidade de dublar cenas icônicas da franquia. Os vencedores emprestarão suas vozes a um personagem não jogável de Assassin’s Creed Shadows, que será lançado em 15 de novembro de 2024.

Para participar do concurso, os interessados precisam selecionar uma das cenas que serão postadas nos canais de Assassin’s Creed e da Ubisoft em seus países, criar uma dublagem para o vídeo usando o recurso “Duet” no TikTok, e compartilhar o conteúdo em seu perfil com a hashtag #AssassinsCreedDubbingChallenge.

Os melhores participantes serão convidados a ir a Londres para participar de uma sessão de gravação conduzida por profissionais do segmento, emprestarão suas vozes a um personagem de Assassin’s Creed Shadows e aprenderão mais sobre o trabalho dos dubladores e dubladoras.

O concurso estará aberto de 18 de junho a 2 de julho, e os vencedores serão anunciados logo após o término do período. Haverá diversas cenas disponíveis para dublar, e os participantes podem escolher entre sete idiomas: inglês, japonês, francês, alemão, italiano, espanhol e português do Brasil.

