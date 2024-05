Concurso nos EUA dará estátua de 3 metros a quem criar melhor trailer de Elden Ring A Bandai Namco dos Estados Unidos lançou um concurso que irá premiar o autor do melhor trailer de Elden Ring com uma estátua de 3 metros...

A Bandai Namco dos Estados Unidos lançou um concurso que irá premiar o autor do melhor trailer de Elden Ring com uma estátua de 3 metros de Messmer, o Empalador, um dos chefões da expansão Shadow of the Erdtree.

O Concurso de Vídeo Return to Grace, que é restrito a residentes dos EUA, convida os fãs a criarem o melhor trailer comemorativo do terceiro aniversário de Elden Ring. O vídeo precisa ter menos de 5 minutos e deve ser hospedado no YouTube, X ou Vimeo, antes de ser enviado à página da competição.

O criador do melhor trailer ganhará a estátua em tamanho real de Messmer, o Empalador, que a Bandai Namco estima ter cerca de 3 metros de altura. Outros prêmios serão dados aos trailers que se destacarem em categorias específicas. Aqueles como melhor narrativa, melhor ação e melhor direção ganharão uma réplica em tamanho real da prótese do Braço de Malenia.

Já os trailers com a melhor comédia, melhor uso de som, melhor design de armadura e uso mais original da propriedade intelectual de Elden Ring ganharão uma réplica do capacete de Messemer, o Empalador.

A competição é parte da campanha de marketing da expansão Shadow of the Erdtree, que será lançada em 21 de junho.

