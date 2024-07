Controle DualSense terá edição limitada de Astro Bot A Sony anunciou uma edição limitada do controle DualSense para promover o lançamento de Astro Bot para o PlayStation 5. O Astro Bot... Outer Space|Do R7 29/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 12h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Sony anunciou uma edição limitada do controle DualSense para promover o lançamento de Astro Bot para o PlayStation 5.

O Astro Bot Limited Edition DualSense será lançado em 6 de setembro, no mesmo dia do jogo Astro Bot, pelo preço padrão do controle DualSense. Ele ficará disponível em quantidades limitadas e entrará em pré-venda nos Estados Unidos e Europa no dia 9 de agosto. A Sony por enquanto não anunciou a disponibilidade do controle no Brasil.

O DualSense de Astro Bot é baseado no design do controle virtual mostrado no trailer de Astro Bot e traz motivos robóticos, como o desenho dos olhos do Astro Bot no centro e seu “branco robô” característico contrastando com o azul na carcaça.

“O design do controle tem os detalhes em azul característicos do Astro entalhados nas empunhaduras e nos botões, linhas bem estilo sci-fi e os famosos olhinhos brincalhões no touch pad. É realmente uma obra de arte, e nós, da Team Asobi, não poderíamos estar mais felizes com o resultado”, comentou Nicolas Doucet, chefe to Team Asobi, estúdio responsável por Astro Bot.

Publicidade

Aproveitando o ensejo, Doucet detalhou como os recursos do controle DualSense serão usados em Astro Bot.

“Em primeiro lugar, como é de se esperar de um jogo do Astro, dá para sentir as superfícies nas quais o Astro corre e desliza, como grama, areia, metal, texturas gosmentas e água. Já era assim em Astro’s Playroom, mas agora você vai poder sentir ainda mais texturas através do controle”, disse ele.

Publicidade

“Além disso, dobramos a quantidade de gatilhos adaptáveis combinados com a resposta tátil vinculando-os aos novos poderes do Astro. Por exemplo: ao usar o Barkster, o jetpack de buldogue, dá para sentir a vibração do propulsor no seu dedo em sincronia com a animação, o que dá uma sensação bem dinâmica e imersiva. Cada novo poder recebeu esse mesmo nível de cuidado especial para garantir que você experimente várias sensações enquanto joga”.

“Por fim, por causa da quantidade de inimigos e batalhas contra chefes que adicionamos à nova aventura, era importante aprimorar as batalhas e os impactos combinando tudo o que mencionei acima. Esticar, bater e esmurrar superfícies rígidas são alguns dos tipos de impacto que você pode experimentar em Astro Bot”.

Publicidade

“E, é claro, não poderíamos terminar este texto sem falar da Dual Speeder, um dos dispositivos que o Astro mais usa para viajar para vários planetas. A Dual Speeder usa todos os recursos de controle de movimento, gatilhos adaptáveis e resposta tátil. Veja um exemplo de uma das primeiras artes conceituais e o resultado final no jogo”, explicou Doucet.

Astro Bot será lançado para PS5 em 6 de setembro.