Creative Assembly estaria fazendo Total War: Star Wars O estúdio Creative Assembly, da Sega, estaria desenvolvendo Total War: Star Wars, uma versão da longeva série de estratégia com a licença...

O estúdio Creative Assembly, da Sega, estaria desenvolvendo Total War: Star Wars, uma versão da longeva série de estratégia com a licença da Disney.

De acordo com informações ouvidas pelo site DualShockers, há três novos jogos da série Total War em desenvolvimento na Creative Assembly, sendo um deles baseado em Star Wars.

Não se sabe quais são os temas dos outros jogos, nem qual será o próximo lançamento, mas normalmente a Sega lança um novo Total War anualmente. No ano passado, foi a vez de Total War: Pharaoh, desenvolvido pela Creative Assembly Sofia, com sede na Bulgária.

Um dos estúdios mais prolíferos da Sega, o Creative Assembly é sediado em Sussex, no Reino Unido, e se especializou na série de estratégia Total War, embora já tenha demonstrado sua capacidade de explorar outros gêneros com o cultuado Alien Isolation. Até o ano passado, o estúdio estava sem embrenhando pelo arriscado negócio de jogo multiplayer como serviço com Hyenas, que acabou sendo cancelado em estado já avançado de produção, após alguns testes públicos.

Após o cancelamento de Hyenas, a editora japonesa afirmou que o estúdio voltaria a focar nos gêneros que conhece melhor, ou seja, na série Total War.

A licença Star Wars, que já foi exclusividade da EA, hoje está sendo explorada por várias produtoras, entre elas a Ubisoft, responsável por Star Wars Outlaws, e o Quantic Dreams, que está desenvolvendo Star Wars Eclipse.

