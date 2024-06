Criador de Slitterhead diz que jogo é “releitura moderna” de Siren do PS2

Alto contraste

Apresentado durante a Summer Game Fest em um trailer de jogabilidade, Slitterhead aparentou ser uma curiosa mistura da jogabilidade “Soulslike” com o tema de horror, fruto da experiência prévia dos membros fundadores do Bokeh Studio, especificamente de Keiichiro Toyama, criador de Silent Hill. Mas segundo o próprio Toyama, a inspiração veio de outro jogo de horror de seu currículo, da mesma geração de Silent Hill, mas menos conhecido: Forbidden Siren.

“O conceito principal é uma releitura de Siren [nome japonês de Forbidden Siren] como um jogo de ação moderno”, explicou o diretor do Bokeh Studio à revista Famitsu.

Lançado em 2003, no auge dos jogos de horror de sobrevivência, Forbidden Siren se destacou pela atmosfera de filme de terror e uma mecânica original, que parece ter sido transportada para Slitterhead. Os jogadores eram inseridos em cenários aterrorizantes invadidos por humanos que se transformaram em demônios, chamados Shibito, e dependiam de uma mecânica chamada “sight-jaking”, com a qual era possível ver do ponto de vista do inimigo e, portanto, agir em conformidade.

A jogabilidade de Slitterhead também envolve possuir inimigos, mas neste caso o corpo inteiro e não somente a visão. Além disso, Slitterhead parece ser um verdadeiro jogo de ação, enquanto Forbidden Siren era acima de tudo um título furtivo e bem cadenciado.

No entanto, o conceito de possuir NPCs também é central aqui e o protagonista da história é na verdade uma entidade chamada Hyoki que não tem corpo, mas pode possuir outros, assumindo o controle dos humanos e lutando através deles contra a invasão de parasitas chamados Slitterhead, na populosa cidade de Kowlong, inspirada em Hong Kong.

O lançamento de Slitterhead está marcado para 8 de novembro de 2024 no PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.

