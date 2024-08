Criadores de Mudrunner e Snowrunner anunciam RoadCraft A Focus Entertainment e a Saber Interactive anunciaram RoadCraft, uma nova variação no tema de caminhoneiro que fez sucesso em jogos... Outer Space|Do R7 22/08/2024 - 15h31 (Atualizado em 22/08/2024 - 15h31 ) ‌



A Focus Entertainment e a Saber Interactive anunciaram RoadCraft, uma nova variação no tema de caminhoneiro que fez sucesso em jogos como Mudrunner, Snowrunner e Expeditions, agora focada na construção de estradas com maquinário pesado.

Em RoadCraft, jogadores assumem o controle de uma empresa especializada na restauração de infra-estrutura viária ao redor do mundo, especialmente vias devastados por desastres naturais. Seja lidando com as consequências de uma enchente devastadora ou de uma tempestade de areia implacável, a missão do jogador será mobilizar uma frota de veículos de construção para limpar destroços, reativar fábricas inativas e reconstruir infraestruturas cruciais, como estradas e pontes, para revitalizar a economia local.

Seguindo a fórmula dos outros jogos de caminhão da Saber, RoadCraft mistura direção e operação de maquinário pesado com uma pitada de gerenciamento de recursos para reconstrução.

Os jogadores poderão experimentar mais de 40 veículos diferentes para superar os desafios, como um trator para liberar caminhos bloqueados e um caminhão capaz de carregar múltiplos veículos, além de guindastes fixos ou móveis, que servirão para levantar contêineres e equipamentos com precisão. E desta vez o desafio não envolve tanto percorrer caminhos esburacados, mas lidar com materiais como areia, madeira ou piche para transformar o terreno e facilitar a passagem de seus veículos.

Além disso, a reativação de fábricas e pedreiras de areia será crucial para garantir uma produção contínua dos recursos necessários para a construção de estradas e pontes. Como chefe das operações, o jogador precisará planejar as rotas para seus caminhões de transporte no mapa e assegurar-se de que nenhum obstáculo impedirá seu caminho.

Outras características de RoadCraft:

– Reconstrua áreas devastadas sozinho ou em modo cooperativo com até 4 jogadores, em uma simulação que apresenta física avançada.

– Operação de mais de 40 veículos, desde tratores a guindastes de construção.

– Trabalhe em diversas regiões ao redor do mundo, em 8 mapas com tamanho de 4 km² cada.

– Manipule materiais como madeira, areia ou asfalto, utilizando o novo motor de física da Saber Interactive.

– Construa novas estradas e pontes para facilitar a movimentação em terrenos acidentados.

– Trace rotas ponto a ponto no mapa para guiar seus comboios logísticos e recicle cada pedaço de entulho em materiais de reconstrução.

Com lançamento previsto para 2025, RoadCraft estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

