Crystal Dynamics apresenta a Lara Croft do próximo Tomb Raider A Crystal Dynamics aproveitou a ocasião do aniversário de Lara Croft em 14 de fevereiro para revelar o novo visual da heroína. Esta...

A Crystal Dynamics aproveitou a ocasião do aniversário de Lara Croft em 14 de fevereiro para revelar o novo visual da heroína. Esta versão de Lara muito provavelmente estará no próximo jogo da série, que está sendo desenvolvido no Unreal Engine 5 há muitos anos.

A imagem foi publicada originalmente no novo site da série Tomb Raider, em uma seção para membros registrados. A nova Lara tem traços mais fortes e masculinos, comprovando aquilo que a Crystal Dynamics falava sobre uma heroína mais madura no próximo jogo.

Pouco se sabe sobre o próximo Tomb Raider, mas uma informação vazada aponta que Lara Croft assumiria o papel de mentora de um grupo de jovens exploradores inexperientes. Curiosamente, na nova página de Tomb Raider, os fãs são convidados a aderir à “Society of Raiders” (Sociedade dos Exploradores).

