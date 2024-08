Data de lançamento de Dragon Age: The Veilguard será confirmada este mês A BioWare pretende anunciar a data de lançamento de Dragon Age: The Veilguard em agosto, à medida em que a campanha de marketing se... Outer Space|Do R7 01/08/2024 - 10h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 10h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A BioWare pretende anunciar a data de lançamento de Dragon Age: The Veilguard em agosto, à medida em que a campanha de marketing se intensifica com novas demonstrações do jogo.

Em uma postagem em seu blog oficial, a BioWare fez um resumo de sua participação recente na San Diego Comic-Con, que contou com o elenco de voz e de atores que darão corpo aos personagens do RPG. No final da postagem, a produtora informou que em agosto irá divulgar um roteiro de atualizações, mais vislumbres do jogo e finalmente confirmar a data de lançamento, que até o momento é vaga, estimada para o final de 2024.

Primeiro jogo da série Dragon Age em dez anos, The Veilguard foi revelado em junho durante a apresentação Xbox Showcase. Na ocasião, os fãs da série foram surpreendidos com um estilo gráfico menos realista, similar ao de jogos como Fortnite, o que rendeu muitas críticas.

Dragon Age: The Veilguard terá versões para PC, PS5 e Xbox Series X|S.