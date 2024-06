Data de lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vaza por loja americana

Outer Space |Do R7

A rede de lojas americana Gamestop aparentemente vazou a data de lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Em uma campanha para promover o jogo e seu novo trailer no X, a página da loja menciona que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater será lançado em 17 de novembro. Oficialmente, a Konami se comprometeu com um lançamento no final de 2024, ainda sem dia específico.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater será um remake de Metal Gear Solid 3, um dos mais adorados episódios da série, feito no Unreal Engine 5. Entre as novidades prometidas estão um novo sistema de danos que exibirá os ferimentos sofridos por Snake em tempo real e irá mantê-los por todo o jogo, tornando o herói de cada jogador diferente visualmente.

Também será possível alternar entre a câmera clássica afastada do jogo original ou uma nova em terceira pessoa “sobre os ombros”.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater será lançado no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

