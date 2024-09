Demissões afetam a Rocksteady após fiasco de Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça O fracasso de Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, que trouxe um prejuízo de US$ 200 milhões às finanças da Warner Bros., começou... Outer Space|Do R7 02/09/2024 - 15h31 (Atualizado em 02/09/2024 - 15h31 ) ‌



O fracasso de Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, que trouxe um prejuízo de US$ 200 milhões às finanças da Warner Bros., começou a cobrar a conta do estúdio Rocksteady, que estaria sendo afetado por demissões.

Pessoas ligadas ao estúdio informaram ao site Eurogamer que as demissões já eliminaram 18 cargos no departamento de garantia de qualidade, que atualmente conta apenas com 15 funcionários. “Esses funcionários da Rocksteady (que desejam permanecer anônimos) nos explicaram que perder tantas funções no departamento de QA, incluindo especialistas, imporia mais trabalho aos colegas restantes”, escreveu o site. As demissões teriam afetado outros setores do estúdio, além da equipe de garantia de qualidade, e inclusive um funcionário em licença paternidade teria recebido a notícia de sua demissão.

Ainda de acordo com fontes do Eurogamer, a administração do Rocksteady admitiu internamente que a qualidade de suas criações “irá sofrer” com estes cortes de orçamento. A Warner Bros. não estaria poupando nem mesmo os veteranos do estúdio, o que enfraqueceria a equipe já órfã de seus cofundadores desde 2022. A situação lembra aquela vivida pela equipe do Arkane Austin, que gradualmente perdeu seus veteranos e cabeças pensantes durante o desenvolvimento de Redfall, antes de ser desmantelado por completo após o fracasso comercial do jogo.

Embora afetado por demissões, o Rocksteady não deve ser fechado e membros do estúdio já anunciaram pelo LinkedIn que estão trabalhando em um novo jogo desde junho de 2024. Nem a Rocksteady nem a Warner Bros. falaram oficialmente sobre a situação até o momento.