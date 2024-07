Demo de Visions of Mana é lançada no PC, PlayStation e Xbox A Square Enix lançou uma demo de Visions of Mana no PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, oferecendo dando aos curiosos a oportunidade de... Outer Space|Do R7 30/07/2024 - 08h43 (Atualizado em 30/07/2024 - 08h43 ) ‌



A Square Enix lançou uma demo de Visions of Mana no PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S, oferecendo dando aos curiosos a oportunidade de conhecer melhor este que é o primeiro jogo original da série em dezoito anos.

A demo coloca os jogadores no controle dos heróis Val, Careena e Morley em um momento após o início do jogo, permitindo experimentar alguns poderes elementais que serão parte essencial do sistema de combate.

Quem jogar a demo irá desbloquear três armas extras no jogo completo, que sai em 29 de agosto.