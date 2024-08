Design do PS5 Pro vaza e anúncio deve acontecer nas próximas semanas Detalhes do PlayStation 5 Pro, incluindo o design do console, vazaram por via do sempre confiável Billbil-kun, uma fonte que antecipa... Outer Space|Do R7 29/08/2024 - 08h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 08h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Detalhes do PlayStation 5 Pro, incluindo o design do console, vazaram por via do sempre confiável Billbil-kun, uma fonte que antecipa regularmente os anúncios da Sony.

Segundo o vazador, o novo console se chama mesmo PS5 Pro e deve ser anunciado “muito em breve”, na primeira quinzena de setembro. O design do console também foi compartilhado através de uma ilustração, embora o autor do vazamento tenha o design da própria embalagem do PS5 Pro, que ele não pode usar por questões de direitos autorais.

A ilustração fornecida por Billbil-kun mostra um PS5 Pro com um design semelhante ao do PS5 Slim, ainda branco e com as mesmas curvas, mas com três ranhuras no centro. Segundo ele, o console aparenta ser um pouco mais grosso do que o PS5 Slim, mas o design das placas frontais deixa a impressão de que ele ainda pode ser compatível com as placas frontais do PS5 Slim.

O autor do vazamento também comenta que a imagem à qual ele teve acesso mostra o PS5 Pro sem leitor de disco, portanto ele ainda não pode confirmar se o console será totalmente digital (com opção de uso de um leitor externo) ou se será oferecido em dois modelos como os outros PS5. Ele especula que se a Sony optar por um modelo totalmente digital, esta poderia ser uma estratégia para conter os custos e introduzir o novo modelo a um preço mais razoável.

‌



Além disso, Billbil-kun informa que o PS5 Pro virá com o controle DualSense branco padrão.

Rumores sobre o PS5 Pro têm circulado desde o ano passado e no começo deste ano surgiram informações sobre as especificações do hardware, que teria a mesma CPU do atual PS5 com clock 10% maior, a 3,85 GHz, e uma GPU bem mais potente, capaz de atingir 33,5 teraflops, o triplo dos 10,28 teraflops do PS5 padrão.

‌



O mês de setembro costuma ser a ocasião para apresentações PlayStation Showcase da Sony, e a proximidade da feira Tokyo Game Show, que começa em 26 de setembro, torna a primeira quinzena de setembro uma janela propícia para o anúncio do PS5 Pro.