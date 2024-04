Diablo IV será o primeiro lançamento da Activision Blizzard no Game Pass Além de confirmar os planos de lançar quatro jogos exclusivos do Xbox em plataformas rivais, a Microsoft anunciou nesta quinta-feira...

Alto contraste

A+

A-

Diablo IV será o primeiro lançamento da Activision Blizzard no Game Pass Diablo IV será o primeiro lançamento da Activision Blizzard no Game Pass (Outerspace)

Além de confirmar os planos de lançar quatro jogos exclusivos do Xbox em plataformas rivais, a Microsoft anunciou nesta quinta-feira que Diablo IV será o primeiro título de sua nova afiliada Activision Blizzard a ser incluído na assinatura Game Pass.

Diablo IV entrará no Game Pass tanto no PC quanto nos consoles Xbox a partir de 28 de março. Este é o primeiro jogo da Activision Blizzard no serviço de assinatura desde que a empresa foi comprada pela Microsoft, mas certamente não será o último e outros serão anunciados “em breve”.

O post Diablo IV será o primeiro lançamento da Activision Blizzard no Game Pass apareceu primeiro em Outer Space.