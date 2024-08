Diretor de Astro Bot descarta versão para PS VR2, mas considera o PC O diretor de Astro Bot, Nicolas Doucet, descartou a possibilidade de uma versão para PlayStation VR2 do jogo, ao mesmo tempo em que... Outer Space|Do R7 28/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O diretor de Astro Bot, Nicolas Doucet, descartou a possibilidade de uma versão para PlayStation VR2 do jogo, ao mesmo tempo em que se mostrou aberto e interessado em um lançamento no PC.

Tendo sido uma franquia que apoiou o PlayStation VR original com Astro Bot Rescue Mission, havia a suspeita de que o estúdio Team Asobi tivesse planos similares com o novo Astro Bot, embora o jogo seja claramente focado em tirar o máximo proveito do PS5.

“Não há chance disso acontecer. [Astro Bot] foi pensado para um meio diferente”, respondeu Doucet ao ser perguntado sobre uma versão para PS VR2 em entrevista a um canal do YouTube.

Quanto a um possível lançamento de Astro Bot no PC, Doucet se mostrou receptivo e disse que tudo depende da vontade do público. “Bem, queremos ouvir vocês”, respondeu Doucet. “Absolutamente, queremos ouvir vocês”.

‌



Astro Bot será lançado para PS5 em 6 de setembro. Uma versão temática do controle DualSense, decorada com motivos de Astro Bot, será lançada no mesmo dia.