Diretor de Okami diz que equipe "fraca" determinou fracasso do jogo

Projeto de maior destaque na curta existência do Clover Studio da Capcom, Okami parece oscilar entre um sucesso e fracasso também na cabeça de seu diretor, Hideki Kamiya, que agora revela mais detalhes sobre a produção do jogo.

Em uma conversa com sua ex-colega Ikumi Nakamura para o canal do Unseen Studio no YouTube, Kamiya foi instigado a comentar sobre uma crítica que o próprio teria feito à equipe de Okami, que seria “fraca”, na sua opinião.

Kamiya conta que formou uma “equipe dos sonhos” na Clover para alcançar grandes feitos. No entanto, o ambiente não era dos melhores, e o criador de Devil May Cry afirma que a equipe se revelou “fraca” e em alguns casos sem a motivação necessária para criar um grande jogo.

Kamiya reconhece que alguns membros do Clover Studio se destacaram, mas ele acredita que a motivação variava muito entre os diferentes funcionários. Se o entusiasmo geral tivesse sido mais intenso, Okami teria sido ainda melhor.

“Para ser honesto, quando me dizem que o jogo é fantástico, eu acho bastante dividido”, admite o diretor. Ikumi Nakamura, que seguiu os passos de outro ex-Clover, Shinji Mikami, para fundar o Tango Gameworks, lembra principalmente de uma produção ambiciosa, onde Kamiya atribuía áreas importantes aos diferentes funcionários com uma orientação simples, deixando cada um livre para desenvolver mecânicas e visuais com um engenheiro dedicado. Um processo raro no Japão, segundo Nakamura, que hoje Kamiya reconhece que não funcionou, já que as duplas de designers e engenheiros tinham diferentes graus de motivação. “Poderíamos ter feito mais”, admite Nakamura.

Inicialmente, Okami buscava principalmente se destacar pela estética, deixando a busca por fotorrealismo dos jogos da época de lado a favor de um estilo que imitava uma pintura com pinceis japoneses. Este objetivo foi cumprido com louvor pela equipe do Clover Studio, e Okami é considerado um jogo de beleza atemporal, até hoje admirado pelo visual.

“O grau de fotorrealismo era muito alto para a época. Achei que seria bom aplicá-lo a um jogo mais leve que um survival horror. […] Mas logo ficou claro que era impossível criar nosso vasto ambiente natural no PlayStation 2”, lembra Kamiya, sobre a decisão de criar a estética de pintura em movimento.

Com o estilo gráfico estabelecido em primeiro lugar, a jogabilidade veio depois e o documento de produção cresceu continuamente, acumulando páginas de conceitos sem uma direção clara. Kamiya lembra, divertindo-se, que outros executivos da Capcom disseram que seu projeto parecia “puro tédio”.

O Clover Studio resolveu a situação reunindo seus veteranos durante um longo fim de semana de três dias para pensar em uma nova direção. Hideki Kamiya atribui a invenção do Pincel Celestial ao designer de personagens Kenichiro Yoshimura. Depois disso, Okami se tornou claro. “Quando apresentamos o resultado à equipe, havia apenas uma página de conceitos. Todo o resto tinha evaporado”, lembrou Kamiya. “Os melhores conceitos são assim”.

Apesar das boas intenções, Okami não conquistou o público, segundo Kamiya. “A primeira remessa de cópias não passou de 90 mil unidades. Foi um fracasso completo. Se Okami tivesse sido um sucesso, a Clover provavelmente teria sobrevivido”. No total, 266 mil cópias foram vendidas no Japão e nos Estados Unidos em 2006, mas esse aumento nas vendas não foi suficiente para manter o estúdio funcionando. A franquia, no entanto, conseguiu se reerguer com o remaster Okami HD, que vendeu um milhão de unidades em 2019.

Em 2020, Ikumi Nakamura ainda queria trabalhar na franquia Okami e planejava apresentar um conceito à Capcom após o confinamento. Mas ela queria que Hideki Kamiya fosse o responsável pelo projeto final, mesmo com este ainda ocupado na Platinum Games na época. Hoje, com Kamiya livre de suas responsabilidades como chefe do PlatinumGames, resta saber se ele e a Capcom teriam interesse em uma nova parceria para continuar com Okami.