Alto contraste

A+

A-

Embora tenha prometido falar apenas de Kunitsu-Gami, Dead Rising e Resident Evil 7 para iOS na apresentação Capcom Next de hoje, a Capcom trouxe um pequeno teaser do próximo Resident Evil bem no final, quando o diretor do sétimo título da série, Koshi Nakanishi, anunciou que está trabalhando no novo jogo.

Nakanishi comentou que depois de Resident Evil 7, ele teve dificuldade em imaginar o que fazer com um novo Resident Evil, mas ele “encontrou [a ideia], e para ser honesto, parece substancial”.

Koshi Nakanishi foi designer em Resident Evil 5 e diretor de Resident Evil: The Mercenaries 3D, Resident Evil: Revelations e Resident Evil 7: Biohazard.

Rumores sobre Resident Evil 9 que começaram a circular este ano sugerem um jogo com elementos de mundo aberto e protagonizado por um Leon Kennedy mais velho.

Publicidade

O post Diretor de Resident Evil 7 confirma desenvolvimento de Resident Evil 9 apareceu primeiro em Outer Space.