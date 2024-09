Diretor se diz “um pouco decepcionado” com avaliações de Star Wars Outlaws O diretor de Star Wars Outlaws, Julian Gerighty, admitiu estar “um pouco decepcionado” com as avaliações de Star Wars Outlaws, que... Outer Space|Do R7 05/09/2024 - 09h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h01 ) ‌



O diretor de Star Wars Outlaws, Julian Gerighty, admitiu estar “um pouco decepcionado” com as avaliações de Star Wars Outlaws, que deixaram o jogo com nota média 76% no agregador Metacritic.

“Estou um pouco decepcionado com o Metacritic; Claro, o reconhecimento da imprensa e dos críticos é muito importante para nós, mas os jogadores estão realmente se conectando com o que fizemos”, disse o diretor ao site GamesRadar.

Apesar disso, Gerighty diz que ele e sua equipe têm a sensação de dever cumprido, ainda que o trabalho nas duas expansões do jogo esteja longe de ser concluído.

“Há um nível de orgulho, felicidade e senso de realização”, disse ele, ao falar do sentimento da equipe de desenvolvimento. “Este será um jogo que milhões de pessoas jogarão por anos e anos, e nunca vamos parar de melhorá-lo. Bem, isso é mentira, provavelmente vamos parar de melhorá-lo, mas hoje minha mente não está em parar de melhorá-lo”.

Star Wars Outlaws decepcionou seu diretor nas avaliações e parece também não ter correspondido às expectativas comerciais da Ubisoft e seus investidores, como demonstra a desvalorização das ações da empresa esta semana. A Ubisoft ainda não divulgou os números oficiais de vendas de Star Wars Outlaws, mas no Reino Unido o jogo teria vendido menos da metade do Star Wars Jedi: Survivor da EA.