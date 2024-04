Dona da FromSoftware compra estúdio Acquire, de Octopath Traveler

Alto contraste

A Kadokawa Corporation, grupo de mídia que é acionista majoritário da FromSoftware, comprou o estúdio de desenvolvimento japonês Acquire, responsável por jogos como Octopath Traveller e Tenchu.

O estúdio foi fundado em 1994 e hoje emprega 148 pessoas, segundo seu site.

“Para fortalecer a capacidade de criar propriedade intelectual em jogos como parte de nossa estratégia de negócios de jogos, transformamos a Acquire Corp. em uma subsidiária integral”, anunciou a Kadokawa.

“Ao adquirir a empresa, que produziu títulos de sucesso que venderam milhões de unidades, esperamos gerar sinergias com as nossas subsidiárias existentes relacionadas com jogos, fortalecer as nossas capacidades de planeamento e desenvolvimento em todo o grupo e melhorar a nossa linha de jogos de console”.

O Acquire desenvolveu os dois jogos da série Octopath Traveler em parceria com a Square Enix, que é a proprietária da franquia.

Durante uma apresentação de resultados, a Kadokawa também comentou brevemente sobre a muito aguardada expansão de Elden Ring, Shadow of the Erdtree: “atualmente estamos trabalhando duro no desenvolvimento do DLC para Elden Ring, mas não anunciamos uma data de lançamento neste momento”.

