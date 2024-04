Dona da Rockstar, Take-Two Interactive anuncia demissão de 5% de sua equipe

Alto contraste

A Take-Two Interactive, proprietária da Rockstar e de Grand Theft Auto, anunciou que irá demitir 5% de sua força de trabalho, cerca de 600 pessoas.

Na falta de resultados financeiros sólidos desde a dispendiosa assimilação da Zynga por 12,7 bilhões em 2022, o conselho de administração da Take-Two aprovou o programa de redução de custos, com objetivo de equilibrar as finanças da editora até o lançamento de Grand Theft Auto 6, previsto para 2025.

A Take-Two já havia anunciado um programa de redução de custos no início de 2023 com o objetivo de economizar US$ 50 milhões por ano, mas naquela ocasião não foi necessário recorrer a demissões em massa, pelo menos não entre as equipes de desenvolvimento.

A nova reestruturação deve resultar em encargos entre US$ 160 milhões e US$ 200 milhões, incluindo pelo menos US$ 120 milhões relacionados ao cancelamento dos jogos, pelo menos US$ 25 milhões relacionados a indenizações e pelo menos US$ 15 milhões vinculados à redução de espaço de escritório. A expectativa é de concluir esse programa de redução de custos até 31 de dezembro de 2024, o que proporcionará à Take-Two mais de US$ 165 milhões em economias anuais.

O anúncio ocorre semanas depois da Take-Two anunciar a compra da Gearbox Software, produtora da série Borderlands, por US$ 460 milhões.

