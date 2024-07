Outer Space |Do R7

Double Dragon Revive é revelado em trailer

No dia seguinte ao anúncio do novo Double Dragon pela revista japonesa Famitsu, o Arc System Works revelou oficialmente o jogo com um trailer, que mostra como o clássicos anos 80 será modernizado nas plataformas atuais.

Double Dragon Revive está sendo desenvolvido pelo Yuke’s, estúdio japonês com quase trinta anos de experiência em jogos de luta livre, incluindo WWE2K e AEW Fight Forever.

“A série Double Dragon definiu o gênero de ação de rolagem de cinto desde que chegou aos fliperamas em 1987”, anunciou a Arc System Works. “Agora ele retorna como Double Dragon Revive, graças ao apoio apaixonado dos fãs de jogos retrô ao longo dos anos”.

Double Dragon Revive manterá a “jogabilidade simples e intuitiva” dos jogos clássicos, mas terá gráficos 3D modernos, além de controles e equilíbrio “refinados para a era moderna”.

“O combate exige adaptação e variedade, mais do que um simples apertar de botões. Aprofunde-se na estratégia aprendendo os padrões do inimigo e encontrando os tempos de ataque mais eficazes”, escreveu a produtora japonesa. “Pegue as armas espalhadas pelas fases e aproveite ao máximo os truques da área para obter vantagem na batalha”.

Double Dragon Revive tem lançamento previsto para 2025 no PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

