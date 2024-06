Dragon Age: Dreadwolf muda de nome e será apresentado na semana que vem

Alto contraste

A EA e a BioWare anunciaram que Dragon Age: Dreadwolf mudou de nome e será apresentado ao público na semana que vem, no dia 11 de junho ao meio-dia, horário de Brasília.

Inicialmente chamado de Dragon Age 4 e depois Dragon Age Dreadwolf, a Bioware parece finalmente ter decidido pelo título Dragon Age: The Veilguard. Em uma postagem no blog explicando a mudança de nome, o produtor executivo Gary McKay disse que “os companheiros – e não seus inimigos – são o coração desta nova experiência”, embora Solas, o Dread Wolf, “ainda tem um papel importante nesta história”.

“Então, para capturar o que é este jogo, mudamos o nome, pois o título original não mostrava o quanto nos sentimos fortemente em relação aos nossos novos heróis, suas histórias e como você precisará reuni-los para salvar toda Thedas”, explicou o produtor.

“Após o lançamento de Dragon Age: Inquisition, o estúdio teve uma oportunidade incrível de explorar, testar e validar uma variedade de conceitos de jogo enquanto trabalhávamos para determinar como seria o próximo Dragon Age. Trouxemos tudo para a mesa que, sim, incluiu até um conceito multijogador. O tempo que passamos experimentando e iterando gradualmente nos ensinou muito. Esse trabalho e o incrível suporte da EA nos ajudaram a focar novamente na criação de um jogo incrível para um jogador, com todas as escolhas, personagens e construção de mundo que você espera de nós”, comentou McKay.

“Na BioWare, criamos mundos de aventura, conflito e companheirismo, onde você está no centro de tudo. Como os fãs da nossa franquia sabem, cada jogo Dragon Age traz uma nova história independente. Situados no mundo de Thedas, estes contos exploram locais e ameaças épicas, sempre empurrando você para um novo conflito. Cada jogo também apresenta um novo herói principal – The Warden, Hawke, The Inquisitor – que você pode chamar de seu. Você pode esperar tudo isso e muito mais com o novo jogo. E, claro, assim como o seu herói único, não seria um jogo Dragon Age sem um elenco incrível de companheiros – certo?”

“Cada um dos sete personagens únicos que compõem seus companheiros terá histórias profundas e convincentes onde as decisões que você tomar impactarão seu relacionamento com eles – bem como suas vidas. Você unirá esta equipe de heróis inesquecíveis enquanto enfrenta uma nova ameaça terrível lançada no mundo. Naturalmente, o Dread Wolf ainda tem um papel importante nesta história, mas você e seus companheiros – e não seus inimigos – são o coração desta nova experiência”.

