Dragon Age: The Veilguard é demonstrado em vídeo de 20 minutos Dois dias após apresentar um trailer e experimentar a rejeição do público, a BioWare revelou a jogabilidade de Dragon Age: The Veilguard...

Dois dias após apresentar um trailer e experimentar a rejeição do público, a BioWare revelou a jogabilidade de Dragon Age: The Veilguard em um vídeo de vinte minutos, que certamente continuará suscitando muitos debates e discussões.

A demonstração de hoje traz uma introdução à história e o início da caça a Solas, que fará o papel do grande vilão, bem como algumas mecânicas de jogo, sistema de combate e sobretudo a direção artística, que passa longe do realismo de jogos como The Witcher 3 ou Dragon’s Dogma 2 para seguir a tendência de sucessos modernos como Fortnite e Valorant.

Veja algumas características prometidas pela BioWare para Dragon Age: The Veilguard.

Personagem

Você poderá escolher entre as raças clássicas: Humano, Elfo, Qunari e Anão.

A personalização do Inquisidor retorna, permitindo selecionar voz americana ou britânica para o seu personagem.

As decisões tomadas terão impacto no início do jogo como Guarda Cinzento, Corvos Antivanos, Dragões Sombrios, possivelmente Sentinelas do Luto, Senhores da Fortuna e Saltadores do Véu (ainda não se sabe se teremos um prólogo único como em Dragon Age: Origins).

Combate

Diferente dos jogos anteriores, o combate será em tempo real com a possibilidade de pausar a ação para selecionar habilidades.

Poderemos levar dois companheiros fixos para as missões, com a possibilidade de recrutar um terceiro dependendo da missão.

Companheiros

O jogo terá sete companheiros: dois elfos (Bellara e Davrin), um Qunari (Taash), um anão (Harding) e três humanos (Neve, Lucanis e Emmerich).

Alguns romances já estão confirmados: Lucanis por uma Qunari feminina e Bellara por uma elfa feminina. O romance com Harding ainda depende de gênero e raça.

A armadura dos companheiros poderá ser personalizada.

A BioWare também adiantou que não haverá microtransações em Dragon Age: The Veilguard

