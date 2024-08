Dragon Age: The Veilguard tem lançamento marcado para 31 de outubro A data de lançamento de Dragon Age: The Veilguard foi confirmada em um novo trailer que aparentemente vazou antes de uma apresentação... Outer Space|Do R7 15/08/2024 - 08h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 08h46 ) ‌



A data de lançamento de Dragon Age: The Veilguard foi confirmada em um novo trailer que aparentemente vazou antes de uma apresentação planejada para esta quinta-feira.

O novo RPG da BioWare será lançado em 31 de outubro no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, como podemos ver no final do pequeno trailer, que parece destinado à publicidade online, dada a duração de apenas 20 segundos.

Um novo trailer para o anúncio formal da data de lançamento será divulgado às 13h desta quinta-feira, no horário de Brasília.