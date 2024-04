Alto contraste

Dragon's Dogma 2 supera jogadores de RE4 na Steam, mas ganha avaliações negativas

Lançado ontem à noite na Steam, Dragon’s Dogma 2 superou os números de Resident Evil 4 Remake para se tornar o título mais jogado da Capcom nas primeiras horas de disponibilidade no PC. O jogo atingiu o pico de 184.724 usuários ativos pouco antes da meia-noite, superando os 168.191 conseguidos por Resident Evil 4 Remake.

Mas apesar da aparente aclamação pela crítica e público, as avaliações de Dragon’s Dogma 2 estão majoritariamente negativas na Steam. Os motivos são todos aqueles que costumam irritar os jogadores no PC: má otimização e performance, prejudicada ainda mais pela presença da ferramenta anti-pirataria Denuvo, e a existência de 21 micro-transações.

Até então um detalhe não mencionado pela Capcom, Dragon’s Dogma 2 tem 21 opções de compras com dinheiro real no lançamento. A maioria desses são recursos ou ações que podem ser obtidas sem custo no jogo, mas são oferecidas em troca de dinheiro se o jogador preferir.

Uma das compras de DLC citadas com mais frequência pelos críticos é a Art of Metamorphosis, que permite aos jogadores alterar a aparência de seus personagens e mudar o estilo de cabelo. No jogo, este é um item extremamente raro, mas quem não tiver paciência para encontrá-lo pode pagar US$ 1,99 na micro-transação.

Outros itens vendidos incluem Wakestones, que podem ser usados para ressuscitar o jogador durante uma batalha ou ressuscitar NPCs mortos. Wakestones também são extremamente escassos no jogo, mas podem ser comprados por US$ 0,99 cada.

A Deluxe Edition do jogo inclui um pacote de itens chamado A Boon for Adventurers: New Journey Pack, que contém nove desses itens vendidos pelas micro-transações. O pacote pode ser comprado fora da Deluxe Edition por US$ 14,99.

