Dragon’s Dogma 2 tem nova atualização com modos gráficos nos consoles

A Capcom lançou uma nova atualização para Dragon’s Dogma 2 no PC, PS5 e Xbox Series X|S. Entre outras coisas, o patch acrescenta a opção de alternar a qualidade gráfica entre baixa e alta para melhorar a taxa de quadros por segundo nos consoles.

Também nos consoles foi acrescentada a opção de ligar e desligar a saída de 120 Hz. “Se o seu monitor suportar saída de 120 Hz, ativá-lo pode tornar a exibição do jogo mais suave”, disse a Capcom, que avisa: “Esta configuração não garante 120fps”.

Veja todas as mudanças da atualização de Dragon’s Dogma 2 em 27 de junho de 2024:

[PlayStation 5/Xbox Series X|S/Steam]

Ajustes e acréscimos no armazenamento.

Adicionando função para vender itens do menu de armazenamento.

Adicionando função para equipar armaduras no menu de armazenamento.

Adicionada função para equipar armadura do armazenamento ao mudar de vocação em uma guilda de vocação.

Aumentando o número máximo de itens de um tipo que podem ser armazenados de 99 para 999.

Ajustando para que quando um item for colocado no armazenamento além do limite máximo, o número máximo de itens seja automaticamente colocado no armazenamento.

Adicionando a opção de ativar ou desativar a visibilidade do Arisen no modo foto.

Ajustando para que seja mais fácil encontrar carros de boi no campo.

Corrigido o problema em que as Perneiras do Venator, o Anel de Predominância e o Envoltório Confortante para o Pescoço não eram obtidos.

Correção de problemas que faziam com que os jogadores conseguissem entrar em áreas que não deveriam.

Correção de problema com preços de compra de pedras preciosas em Vermund incorretos em algumas lojas.

Corrigindo o problema em que a orientação do oráculo não considerava a morte de um personagem necessário.

Corrigido o problema em que alguns pontos de coleta não eram regenerados até a próxima jogada.

Correção de problema onde retratos incorretos de NPC eram exibidos.

Correção de problemas relacionados à abertura da porta na Câmara Ancestral.

Corrigindo problema de exibição de cabelo em personagens de altura máxima.

Correção de problemas de sobrecarga da CPU em determinadas situações.

Diversas correções de bugs.

[PlayStation 5/Xbox Série X|S]

Adicionando opção para alterar as configurações gráficas para alto/baixo.

Adicionando opção para ligar/desligar a saída de 120 Hz.

