Dragon’s Dogma 2 tem promoção e versão demo disponível por tempo limitado

A Capcom anunciou que uma versão de testes de Dragon’s Dogma 2 está disponível por tempo limitado em todas as plataformas. O jogo também está pela primeira vez em promoção com desconto de 20%.

A demo gratuita de Dragon’s Dogma 2 ficará disponível de hoje até o dia 17 de julho no PS5 e até o dia 18 de julho no PC e Xbox Series X|S. Esta amostra será limitada a 2 horas de jogo, aparentemente permitindo que os jogadores façam o que quiserem neste tempo. O progresso na demo poderá ser transferido para a versão completa do jogo.

Na atual promoção, Dragon’s Dogma 2 está custando R$ 269,50 no PS5 e Xbox Series X|S e R$ 239,20 no PC.

