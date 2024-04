Dragon’s Dogma 2 terá nova atualização importante este mês

Alto contraste

A Capcom antecipou algumas novidades de mais uma atualização importante para Dragon’s Dogma 2, a ser lançada ainda este mês.

Entre as novidades e ajustes anunciados, a Capcom destaca a intenção de reduzir a frequência de infecção da Dragonsplague e torná-la mais perceptível quando os peões contraírem a doença. O comportamento dos peões também será ajustado em vários aspectos, incluindo os diálogos e ações em combate.

A Capcom informou que os ajustes e correções listados abaixo serão lançados em cada plataforma “assim que estiverem prontos”. Lembrando que a atualização anterior foi lançada primeiro no PC e PS5, e dias depois no Xbox Series.

ATUALIZAÇÕES PLANEJADAS PARA DRAGON’S DOGMA 2:

– Reduz a frequência de infecção da peste dracônica e ajusta os sinais dos peões infectados com a peste dracônica para serem mais perceptíveis. Por exemplo, quando infectado, os olhos brilhantes serão mais visíveis.

– Adiciona a opção de ampliar os rostos dos Arisen e Peões na tela de status, lojas, etc.

– Corrige alguns problemas e implementando ajustes relacionados ao minimapa. Os baús de tesouro já adquiridos não serão exibidos no minimapa.

– Ajustes no comportamento e diálogo dos peões.

– Correção de problemas onde ocasionalmente o jogador não conseguia dar high five nos peões.

– Corrige problemas em que os peões não começavam a guiar após se oferecerem para guiar.

– Reduz a frequência de algumas linhas de diálogo do Peão.

– Melhora os diálogos do peão para melhor corresponder às circunstâncias.

– Corrige alguns problemas em que os peões paravam de falar fora do combate.

– Corrige alguns problemas em que o Peão Principal fala o diálogo do Peão de Apoio.

– Torna os peões mais propensos a ajudar o Arisen se o Arisen ordenar que eles ajudem enquanto estão sendo detidos pelos inimigos.

– Reduz a frequência de oferta de Peões a serem contratados pelo jogador enquanto estiver em campo.

– Correção de problemas onde às vezes as missões de escolta eram consideradas falhadas ao acessar a Edição de Personagem ou

outras situações específicas.

– Correção de problemas onde o jogador poderia ser preso ao lutar contra monstros na cidade.

– Corrige algumas falhas e congelamentos em circunstâncias específicas.

– Correções de bugs diversas.

