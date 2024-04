Dragon’s Dogma 2 vendeu 2,5 milhões em dez dias A Capcom anunciou que Dragon’s Dogma 2 vendeu mais de 2,5 milhões de cópias mundialmente desde seu lançamento no dia 22 de março...

A Capcom anunciou que Dragon’s Dogma 2 vendeu mais de 2,5 milhões de cópias mundialmente desde seu lançamento no dia 22 de março. As vendas totais da série passaram as 10 milhões de unidades.

Dragon’s Dogma 2 foi muito elogiado pela crítica e em geral bem recebido pelo público, embora muitas críticas tenham surgido principalmente por causa dos problemas de desempenho do jogo, que apresenta taxa de quadros por segundo irregular mesmo em PCs potentes, e a presença das famigeradas microtransações.

Na semana passada, a Capcom lançou uma atualização emergencial que permite travar a taxa de quadros em 30 quadros por segundo, bem como remover o efeito de desfoque em movimento e o ray tracing. Um controverso item pago capaz de alterar a aparência do personagem também foi disponibilizado gratuitamente e a opção de iniciar um novo jogo mesmo na existência de um save também foi implementada.

Novas atualizações de Dragon’s Dogma 2 estão sendo planejadas para os próximos meses.

