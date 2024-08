Driver da Nvidia tem perfil para Final Fantasy 16, indicando lançamento próximo no PC Uma atualização recente nos drivers das GPUs Nvidia inclui um perfil otimizado para Final Fantasy 16, o que leva à especulação de que... Outer Space|Do R7 07/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h46 ) ‌



Uma atualização recente nos drivers das GPUs Nvidia inclui um perfil otimizado para Final Fantasy 16, o que leva à especulação de que o RPG será lançado para PC em breve.

Embora não haja qualquer menção às configurações para Final Fantasy 16 nas notas de lançamento do driver 560.81, um usuário curioso esmiuçou a atualização e encontrou os perfis para Final Fantasy 16, uma demo do Final Fantasy 16 e Once Human, jogo de sobrevivência lançado recentemente na Steam.

A Nvidia costuma colaborar com produtoras de jogos importantes para otimizar a performance em sua linha de GPUs, incluindo configurações específicas para cada título no Painel de Controle das placas de vídeo. Oficialmente, a atualização 560.81 destaca a configuração para Hunt: Showdown 1896, uma grande atualização do jogo que será lançada em 15 de agosto, mas já inclui as otimizações para o RPG da Square Enix “escondidas”.

A ocasião mais propícia para o anúncio da data de lançamento de Final Fantasy 16 no PC, ou mesmo o lançamento de uma demo, seria a feira Gamescom, já que o produtor Naoki Yoshida participará da apresentação Opening Night Live em 20 de agosto.

Em março, Yoshida comentou que a versão para PC de Final Fantasy 16 estava nos “estágios finais de otimização”.