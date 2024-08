Dying Light: The Beast é anunciado em trailer A Techland anunciou durante a Gamescom o novo jogo da série Dying Light, chamado Dying Light: The Beast. Descrito como um novo título... Outer Space|Do R7 20/08/2024 - 18h04 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h04 ) ‌



A Techland anunciou durante a Gamescom o novo jogo da série Dying Light, chamado Dying Light: The Beast.

Descrito como um novo título original e independente da série, Dying Light: The Beast terá “mais de 20 horas de conteúdo” e será protagonizado por Kyle Crane, o mesmo do primeiro Dying Light. A dublagem do personagem será novamente responsabilidade do ator Roger Craig Smith, que fez o papel de Crane no jogo original.

“Voltar a assumir o papel de Kyle Crane parece um reencontro com um velho amigo”, disse Smith. “E mesmo que ele tenha passado por um momento terrível, ainda há muito herói lendário nele”.

“Dying Light: The Beast é uma emocionante aventura zumbi independente ambientada em uma região rural bem elaborada”, diz uma descrição do jogo. “Jogue como Kyle Crane, um herói lendário que se liberta após anos de experimentos brutais. Agora, ele deve perceber que há mais em jogo do que apenas vingança”.

De acordo com a Techland, o desenvolvimento de Dying Light: The Beast começou inicialmente como um DLC de história para Dying Light 2 Stay Human, mas após dois anos de trabalho, seu tamanho e escopo mudaram tanto que evoluiu para uma experiência autônoma e independente.

Dying Light: The Beast será lançado para PC, PlayStation e Xbox das duas gerações. O jogo será gratuito para todos que possuem Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition.

