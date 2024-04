Alto contraste

EA cancela jogo de The Mandalorian, fecha estúdio e vai demitir 5% de sua equipe

Em mais um capítulo da crise nas desenvolvedoras de jogos, a Electronic Arts anunciou que fará demissões em massa como parte de um plano de reestruturação.

Serão dispensados 670 funcionários ou 5% da força de trabalho da produtora, que empregava cerca de 13.400 pessoas até o final de março passado, de acordo com um documento regulatório. O estúdio Ridgeline Games, formado em 2021 para trabalhar em um jogo single-player da série Battlefield, está sendo fechado e até mesmo o prestigiado Respawn Entertainment, criador de Star Wars Jedi, está sendo afetado e seu novo Star Wars, que seria um jogo baseado em The Mandalorian, foi cancelado.

O plano de demissões “já começou e estará praticamente concluído no início do próximo trimestre”, anunciou o CEO da EA, Andrew Wilson, em uma nota aos funcionários publicada na quarta-feira.

Wilson também trouxe uma má notícia para os fãs dos jogos single-player ao dizer que EA está “se afastando do desenvolvimento de futuras IP licenciadas que não acreditamos que terão sucesso em nossa indústria em mudança”. Em vez disso, ele se concentrará em “propriedades intelectuais, esportes e comunidades online massivas”.

“Também estamos liderando uma transformação acelerada da indústria, onde as necessidades e motivações dos jogadores mudaram significativamente”, escreveu Wilson. “Os fãs estão cada vez mais envolvidos com o maior IP e nos procuram em busca de experiências mais amplas, onde possam jogar, assistir, criar conteúdo e estabelecer conexões mais profundas. Nossa indústria existe na vanguarda do entretenimento e, no ambiente dinâmico de hoje, estamos avançando na forma como trabalhamos e continuando a desenvolver nossos negócios”.

O jogo de The Mandalorian, portanto, se encaixa neste critério. Ele seria um tiro em primeira pessoa para um jogador. A EA afirmou que os dois jogos da Marvel baseados nas franquias Pantera Negra e Homem de Ferro continuam em desenvolvimento.

A EA anunciou em 2022 que a Respawn estava desenvolvendo três jogos de Star Wars, sendo um deles o já lançado Star Wars Jedi: Survivor. Outro seria um título baseado em The Mandalorian, liderado pelo co-autor da série Medal of Honor, Peter Hirschmann, que também trabalhou nos Star Wars Battlefront e The Force Unleashed.

A presidente da EA, Laura Miele, confirmou o cancelamento de The Mandalorian em um comunicado, no qual escreveu:

“A capacidade única do Respawn de se conectar com os jogadores e criar experiências de jogo excepcionais é incomparável no entretenimento. Ao analisarmos o portfólio da Respawn nos últimos meses, o que fica claro é que os jogos que mais entusiasmam nossos jogadores são Jedi e a rica biblioteca de marcas próprias da Respawn. Sabendo disso, decidimos nos afastar do desenvolvimento inicial de um jogo FPS de Star Wars para concentrar nossos esforços em novos projetos baseados em nossas marcas próprias, ao mesmo tempo que fornecemos suporte para jogos existentes”.

“É sempre difícil abandonar um projeto e esta decisão não é reflexo do talento, tenacidade ou paixão da equipe pelo jogo. Oferecer aos fãs os próximos episódios das franquias icônicas que eles desejam é a definição de uma narrativa de grande sucesso e o lugar certo para focar”.

As demissões já haviam impactado a equipe da EA significativamente há um ano. Em março de 2023, a empresa anunciou o corte de 700 empregos. Mais recentemente, no começo de fevereiro, dois projetos, EA Sports MLB Tap Sports e F1 Mobile Racing, foram cancelados e suas equipes eliminadas.

“Embora nem todas as equipes sejam afetadas, esta é a parte mais difícil dessas mudanças e consideramos profundamente todas as opções para tentar limitar os impactos às nossas equipes”, comentou o CEO da EA.

“Nosso principal objetivo é fornecer aos membros da equipe oportunidades para encontrar novas funções e caminhos para a transição para outros projetos. Quando isso não for possível, apoiaremos e trabalharemos com cada colega com a máxima atenção, cuidado e respeito. A comunicação desses impactos já começou e estará praticamente concluída no início do próximo trimestre”, escreveu Wilson.

