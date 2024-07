EA mostra o modo 5v5 de EA Sports FC 25 em vídeo A EA divulgou um novo trailer de EA Sports FC 25, desta vez dedicado ao modo 5v5 Rush, uma das principais novidades do jogo este ano... Outer Space|Do R7 30/07/2024 - 11h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 11h53 ) ‌



A EA divulgou um novo trailer de EA Sports FC 25, desta vez dedicado ao modo 5v5 Rush, uma das principais novidades do jogo este ano.

Com um campo menor, 63,7 metros por 46,6 metros, ou um pouco mais de 40% do tamanho convencional da partida 11v11, as partidas do 5v5 serão mais intensas e exigirão que o jogador seja mais reativo. As jogadas serão muito mais rápidas e tudo é feito para deixar as partidas mais frenéticas: a colocação da bola em jogo, sem cobranças de falta direta, pênaltis cobrados em movimento e um único jogo disputado em 7 minutos no máximo (e 2m20 de prorrogação em caso de empate), dão um ar de “pelada” e informalidade ao jogo.

EA Sports FC 25 estará disponível em 27 de setembro de 2024 para PC, PS4 e PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. A pré-encomenda dá acesso antecipado em uma semana.