EA Sports FC 25, com Jude Bellingham em destaque, é revelado em trailer A EA anunciou hoje os primeiros detalhes de EA Sports FC 25, que será lançado em 27 de setembro com Jude Bellingham estampando a capa...



A EA anunciou hoje os primeiros detalhes de EA Sports FC 25, que será lançado em 27 de setembro com Jude Bellingham estampando a capa.

O meia inglês toma o lugar de Erling Haaland, a estrela da capa do ano passado, e se torna o mais jovem a aparece como principal destaque em um jogo da EA Sports.

“Jude é o embaixador perfeito da EA Sports FC. Ele se encaixa perfeitamente no que queremos para o futuro, transcendendo o esporte na interseção do futebol, cultura e entretenimento, e estamos entusiasmados em recebê-lo como a estrela da EA deste ano. Arte da capa do Sports FC”, disse o vice-presidente da franquia, David Jackson.

“Sempre joguei esse jogo com meu irmão enquanto crescia e sempre pensei como seria incrível um dia estar na capa”, comentou o prodígio inglês.

Indo além da capa, a EA anunciou suas habituais siglas para promover as inovações do jogo. Neste ano, o marketing enfatiza a “Rush” e “FC IQ”, sendo a primeira relativa à experiência social e a segunda a designação da inteligência artificial dos seus jogadores em campo.

EA Sports FC 25 planeja refinar o comportamento individual e de grupo com base em funções predefinidas usando aprendizado de máquina, que usará uma grande amostra de partidas da vida real para analisar as reações dos atletas e imitar suas tomadas de decisão.

O Rush 5×5 será uma nova experiência 5×5 que utiliza os mesmos controles de jogabilidade e mecânicas do 11×11. Esta estará disponível em Football Ultimate Team, Clubes e Kick-Off, e a EA diz que foi feita sob medida para o jogo com amigos, permitindo que grupos de quatro se juntem e entrem em campo juntos, com um goleiro controlado por IA.

“Como uma experiência de jogador único, rápida e intensa no Modo Carreira, Rush permitirá que você controle o desenvolvimento da sua Academia de Jovens ao longo da temporada com novos torneios jogáveis de 5×5”.

Já o FC IQ inaugura uma reformulação das bases táticas em todas as partidas de 11×11, ao proporcionar um controle estratégico maior, enquanto um novo modelo de IA, alimentado por dados do mundo real de algumas das melhores equipes de futebol, influencia as táticas dos jogadores e jogadoras por meio de novas Funções de Jogador.

“Com o EA SPORTS FC 25, fortalecemos nossa visão de um futuro do futebol centrado nos fãs e redefinindo o que é possível em campo com o FC IQ, usando IA e dados do mundo real para modernizar as táticas dos jogadores e complementar o poder do HyperMotionV e do PlayStyles,” comenta Nick Wlodyka, SVP e Group GM de EA SPORTS FC.

EA Sports FC 25 terá início em 27 de setembro de 2024 no PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.