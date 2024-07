EA Sports FC 25 terá Passe de Temporada pago A EA pretende introduzir um Passe de Temporada pago em EA Sports FC 25, que dará recompensas cosméticas aos jogadores em três modos... Outer Space|Do R7 18/07/2024 - 09h20 (Atualizado em 18/07/2024 - 09h20 ) ‌



A EA pretende introduzir um Passe de Temporada pago em EA Sports FC 25, que dará recompensas cosméticas aos jogadores em três modos de jogo: Ultimate Team, Modo Carreira e Clubes.

Chamado de “Premium Tier Pass”, este será um sistema de nível adicional que coexistirá com o nível gratuito e poderá ser comprado usando créditos do Ultimate Team ou FC Points. O funcionamento será similar à temporada gratuita no Ultimate Team de EA Sports FC 24, onde os jogadores do Ultimate Team completam objetivos para ganhar XP e desbloquear recompensas como moedas, pacotes de jogadores e itens especiais de jogadores e ícones.

O diretor de design do Ultimate Team, Richard Waltz, explicou que os jogadores só notarão algo extra no nível premium em comparação com o nível gratuito em classificações mais altas. O passe de temporada premium “não terá recompensas exclusivas que signifiquem que você terá que fazer isso ou aquilo. Teremos jogadores, packs, esse tipo de coisa, em Clubes, opções de customização”, explicou Waltz.

O preço do Passe Premium ainda não foi divulgado.

Anunciado na quarta-feira, EA Sports FC 25 terá Jude Bellingham como estrela da capa e introduzirá novidades como um modo 5v5 e o modo carreira feminino.