Eddy Gordo é o primeiro lutador de DLC de Tekken 8

A Bandai Namco anunciou que o primeiro lutador extra de Tekken 8 será o brasileiro Eddy Gordo, um velho conhecido da série que entra na briga a partir da próxima semana.

Gordo estará disponível a partir do dia 1º de abril para proprietários do passe de temporada e chega para todos os demais no dia 4 de abril, como um DLC avulso.

Eddy será seguido por mais três personagens, com lançamento previsto para o inverno, primavera e verão (do hemisfério sul), constituindo o conteúdo dos personagens da 1ª temporada do jogo.

Introduzido em Tekken 3 de 1997, Eddy Gordo é um capoeirista capaz de realizar chutes em sequência que infernizam os adversários. A versão do lutador em Tekken 8 será capaz de ativar um buff temporário em seus chutes usando certos ataques para desencadear efeitos mais poderosos. Como todos os personagens, Eddy virá com três roupas alternativas desde o início, incluindo a roupa – e o corte de cabelo – de Tekken 7.

