Editora Humble Games demite funcionários e pode encerrar atividades



O grupo Ziff Davis informou que a Humble Games, braço editorial da Humble Bundle, está passando por uma reestruturação, após circular a notícia de que a empresa estaria encerrando suas atividades.

O possível fim da Humble Games foi noticiado por ex-funcionários pelo LinkedIn, com o desenvolvedor de negócios Nicola Kwan explicando a situação: “36 funcionários da Humble Games souberam que estávamos sendo demitidos e que a empresa fecharia suas portas”. O depoimento foi corroborado pela analista de QA Emilee Kieffer que relata que “toda a sua equipe” deixou a empresa.

Segundo o site Aftermath, a Ziff Davis tentou vender a Humble Games duas vezes antes de jogar a toalha, cansada dos custos crescentes e dos longos períodos de desenvolvimento.

Como resultado, a gestão do portfólio da Humble Games será agora delegada ao contratado The Powell Group. O catálogo da editora inclui jogos como Wizard of Legend 2, Lost Skies, Monaco II e outros projetos em andamento.

O grupo Ziff Davis, que é dono do site IGN e outras marcas de mídia, comprou o Humble Bundle em 2017 e aparentemente não está mais interessado no negócio. Segundo ex-funcionários, que testemunharam sob condição de anonimato para Aftermath, o grupo que limitar os danos à imagem ao falar de reestruturação, mas o intuito é mesmo encerrar a empresa.

No LinkedIn, o ex-diretor criativo Chris Radley foi incisivo. “Não acredite nesta mensagem cuidadosamente elaborada de Ziff Davis. Eles estão tentando limitar as consequências. Isto é um fracasso total por parte da administração. Mais uma vez, os funcionários talentosos e trabalhadores devem pagar o preço pelas suas decisões de má qualidade. Estão mentindo para todos os ex-funcionários com essa história e isso é um grande desrespeito”.

De acordo com um ex-funcionário, a razão do fechamento do Humble Games é simples: a Ziff Davis procura lucro imediato em vez de um investimento a longo prazo. “A Ziff é excelente quando se trata de possuir muita mídia e aumentar suas receitas publicitárias. A Humble Games estava em conflito direto com seu modelo de negócios. Eles querem dinheiro. Eles querem isso agora. Eles queriam obter um aumento imediato na receita depois de investir seu dinheiro, mas os videogames não funcionam assim”.

Os ex-funcionários também mencionam a natureza altruísta da Humble, para quem publicar jogos significava trabalhar contra a indústria. “Estávamos focados na caridade. A Humble Bundle arrecadou mais de US$ 250 milhões para caridade e sei que uma porcentagem vem da Humble Games. Estávamos procurando funcionários que não quisessem apenas ingressar em uma editora independente aleatória, mas que representassem esses valores”, escreveu um dos demitidos. Outro ex-funcionário acrescentou: “Todos cuidavam dos colegas, ajudavam-se se necessário, sempre levando em consideração o que poderia prejudicar ou impactar os colegas. E esta atitude refletiu-se nas nossas interacções com criadores independentes: fornecemos feedback claro e honesto sem lhes impor mudanças criativas, respeitamos a sua visão, seguimos o espírito dos contratos em vez de datas de entrega fixas, uma vez que todos sabiam que um atrasos acontecem rapidamente quando você desenvolve um videogame”.