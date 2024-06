eFootball inicia sétima temporada inspirada na Copa América e Eurocopa Coincidindo com o início da Copa América e do Eurocopa, a Konami anunciou o início da sétima temporada do eFootball, chamada “King...

Alto contraste

A+

A-

Coincidindo com o início da Copa América e do Eurocopa, a Konami anunciou o início da sétima temporada do eFootball, chamada “King of the Continent”. Esta nova temporada dá aos jogadores a oportunidade de simular as duas competições de seleções e ganhar recompensas à medida que avançam pelos torneios.

Os jogadores também poderão ganhar alguns cartões especiais extras de jogadores com suas realizações de campanha. Haverá quatro oportunidades de “Destaque: França” e cinco oportunidades de “Destaque: Argentina” como prêmios das campanhas do Campeonato Europeu e da Copa América, respectivamente.

eFootball também vai dar a todos os usuários um cartão “Destaque: França” gratuito como presente de login durante esse período da campanha.

Seja no eFootball ou arriscando palpites pelo 1win login, os fãs de futebol poderão adicionar uma dose extra de emoção ao acompanhar os dois torneios continentais. O canal oficial de eFootball no X também entrará na festa com uma série de sorteios de camisas de futebol de verdade, incluindo camisas da Inglaterra autografadas por Trent Alexander Arnold, embaixador da eFootball, e uma camisa oficial da Alemanha autografada pela seleção.

Publicidade

A 7ª Temporada permitirá colocar um esquadrão inteiro de 11 homens de sua seleção favorita em seus times dos sonhos. Serão os pacotes de seleção nacional incluídos: Argentina, França, Portugal, Inglaterra, Brasil e Turquia.

Além dessas recompensas, os jogadores podem fazer login diariamente e criar seu inventário no jogo com um potencial de 210.000 Exp e 200 moedas da eFootball.

Publicidade

A Konami também promete melhorias para o modo cooperativo na atualização mais recente, já que os usuários da eFootball podem enfrentar agora a inteligência artificial (IA), reduzindo o tempo de espera e permitindo que os amigos joguem com mais rapidez e frequência.

Um novo evento cooperativo “United Team” também será lançado. Neste os jogadores poderão jogar com outras pessoas aleatórias on-line para formar suas equipes de três pessoas e tentar ganhar da IA. As recompensas para este incluem até 3 programas de treinamento de habilidades, 180.000 Exp e 180.000 GP.

Publicidade

eFootball, desenvolvido pela Konami, é a evolução moderna da icônica série Pro Evolution Soccer (PES). Originalmente lançado em 1995 como Winning Eleven no Japão, a série rapidamente ganhou popularidade global e foi renomeada como Pro Evolution Soccer para os mercados ocidentais. PES se destacou por sua jogabilidade realista e inovadora, conquistando uma base de fãs fiel que apreciava suas mecânicas de jogo detalhadas e a busca pela simulação autêntica do futebol. A transição para eFootball, em 2021, marcou uma mudança significativa, tanto em termos de tecnologia quanto de estratégia de mercado.

Um dos aspectos mais notáveis da transição de PES para eFootball foi a adoção de um modelo de negócios gratuito, conhecido como free-to-play. Isso significa que o jogo pode ser baixado e jogado gratuitamente, mas inclui microtransações que permitem aos jogadores adquirir itens, como jogadores, uniformes e outras personalizações, além de passes de temporada e conteúdos adicionais. Esse modelo visa democratizar o acesso ao jogo, ampliando a base de usuários e permitindo que os jogadores escolham como e quando gastar dinheiro, se desejarem aprimorar sua experiência. Essa estratégia é comum em muitos jogos modernos e tem se mostrado eficaz para atrair um público amplo e diversificado.

Além do modelo de negócios, eFootball também introduziu uma série de melhorias técnicas e de jogabilidade. Utilizando o motor gráfico Unreal Engine, o jogo oferece gráficos aprimorados e animações mais fluidas, buscando proporcionar uma experiência mais imersiva. Além disso, a Konami tem focado em atualizações regulares e eventos ao vivo para manter o jogo atualizado e engajador. Apesar de enfrentar críticas iniciais devido a problemas técnicos e à curva de adaptação dos fãs de PES, eFootball continua a evoluir, refletindo a intenção da Konami de manter-se relevante e competitiva no mercado dos simuladores de futebol digital.

eFootball está disponível gratuitamente no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, iOS e Android.

O post eFootball inicia sétima temporada inspirada na Copa América e Eurocopa apareceu primeiro em Outer Space.