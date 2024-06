Elden Ring chega a 25 milhões de cópias vendidas

Alto contraste

A Bandai Namco anunciou que Elden Ring chegou a 25 milhões de cópias vendidas mundialmente, pouco mais de dois anos após seu lançamento.

A atualização dos números fornecida hoje pela editora mostra que Elden Ring segue com um ritmo forte de vendas mesmo passada a euforia da novidade, e o que é mais impressionante: sem jamais ter sido vendido com desconto.

Elden Ring também não teve o empurrão de novos conteúdos, muito menos temporadas de atualizações como outros jogos. O primeiro e único DLC para o jogo, Shadow of the Erdtree, será lançado no dia 21 de junho de 2024.

Do lançamento em fevereiro de 2022 até meados daquele ano, Elden Ring vendeu 16 milhões de cópias. Em fevereiro do ano passado, completados um ano de existência do RPG, as vendas estavam em 20 milhões. Ou seja, o ritmo de vendas praticamente seguiu o mesmo, sem a Bandai Namco e a FromSoftware precisarem oferecer o jogo a um preço promocional.

