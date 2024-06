Elden Ring: Shadow of The Erdtree tem mais de 65 horas, mais da metade da duração do jogo principal Ao prometer mais de 30 horas de duração para a expansão de Elden Ring, o chefe da FromSoftware parece ter usado de uma tática para...

Ao prometer mais de 30 horas de duração para a expansão de Elden Ring, o chefe da FromSoftware parece ter usado de uma tática para esconder o jogo e superar as expectativas dos fãs, entregando muito mais que o que foi prometido. Elden Ring: Shadow of The Erdtree tem, na verdade, mais que o dobro disso, mais de 65 horas ou mais que a metade da jornada do jogo original, de acordo com aqueles que tiveram acesso antecipado ao DLC.

Os avaliadores que puderam publicar seus veredictos hoje são unânimes nos elogios a Elden Ring: Shadow of The Erdtree, o que não surpreende quem esperava apenas mais Elden Ring. Mas o detalhe que era inesperado, até certo ponto, é o tamanho real deste conteúdo, que muitos afirmam se estender fácil por além das 65 horas, embora o novo cenário seja de fato uma área longe da extensão do jogo original.

Elden Ring: Shadow of The Erdtree, segundo os avaliadores, é um jogo mais vertical que Elden Ring, ou seja, embora o mapa seja menor, há mais o que explorar em sua área condensada. E para a alegria dos fãs da série Souls, esta verticalidade também resulta em uma arquitetura mais interessante, com as típicas situações nas quais os jogadores se encontrarão de volta a um mesmo lugar após vagar por horas através das masmorras.

Elden Ring: Shadow of The Erdtree será lançado na sexta-feira, 21 de junho.

