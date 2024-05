Elden Ring: Shadow of the Erdtree tem novo trailer A Bandai Namco e a From Software divulgaram o segundo trailer de Elden Ring: Shadow of the Erdtree nesta terça-feira. Com foco na história...

A Bandai Namco e a From Software divulgaram o segundo trailer de Elden Ring: Shadow of the Erdtree nesta terça-feira.

Com foco na história e sem cenas da jogabilidade, o trailer aprofunda no “lore” de Elden Ring, especificamente nas histórias da Empírea Miquella e o novo vilão Messmer: O Impalador.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree será lançado em 21 de junho de 2024 para PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. A expansão é a primeira e última de Elden Ring, que foi lançado no já distante ano de 2022.

A expansão custa R$ 199,50 avulsa e requer o jogo base para funcionar. Quem ainda não tem Elden Ring pode comprar o DLC e o jogo original em um pacote com desconto, por R$399,50.

