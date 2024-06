Elden Ring: Shadow of the Erdtree tem trailer de lançamento divulgado A Bandai Namco e a FromSoftware divulgaram o trailer de lançamento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, colocando mais água na boca...

A Bandai Namco e a FromSoftware divulgaram o trailer de lançamento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree, colocando mais água na boca dos fãs que esperam pelo lançamento à meia-noite desta sexta-feira, no horário de Brasília.

Disponível na pré-venda por R$ 199, Elden Ring: Shadow of the Erdtree promete oferecer bem mais que uma simples expansão. Com duração acima das 30 horas, equivalente à de Dark Souls, o DLC acrescenta mais de 100 novas armas, em categorias inéditas, como as espadas grandes leves ou grandes katanas, dezenas de novos inimigos e um cenário enorme para ser explorado.

Quem for rápido aos objetivos deverá gastar cerca de 30 horas para completar Shadow of the Erdtree, o que significa que a expansão tende a render muito mais.

Elden Ring Shadow of the Erdtree chega à meia-noite do dia 21 de junho para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

