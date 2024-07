Elden Ring tem nova grande atualização de balanceamento A FromSoftware lançou uma nova atualização de Elden Ring nesta terça-feira, ajustando mais uma vez a eficiência de dezenas de armas... Outer Space|Do R7 30/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 09h53 ) ‌



A FromSoftware lançou uma nova atualização de Elden Ring nesta terça-feira, ajustando mais uma vez a eficiência de dezenas de armas, feitiços, itens e habilidades.

A atualização que leva Elden Ring à versão 1.13 afeta tanto o jogo base quanto a expansão Shadow of the Erdtree. Curiosamente, a maior parte das mudanças são “buffs” e não “nerfs”. Em outras palavras, a FromSoftware melhorou equipamentos e habilidades na maior parte dos casos e parece não ter piorado os “builds” dos jogadores com as mudanças.

Muitas das invocações espirituais, por exemplo, foram melhoradas tanto no ataque quanto resistência, o que teoricamente deve deixar o jogo um pouco mais fácil para os iniciantes ou adeptos dos “summons”. Os NPCs que podem ser invocados nas pelejas também melhoraram, como são os casos da turma do DLC com Needle Knight Leda, Pureblood Knight Ansbach e Thiollier. A “Lágrima Imitadora”, um dos summons mais populares, ao menos permaneceu inalterada.

Naturalmente, o patch 1.13 também ajusta o balanceamento do PvP e o dano comum e de equilíbrio de várias categorias de armas foi melhorado.

A lista completa de mudanças de equilíbrio e ajustes da atualização 1.13 de Elden Ring pode ser vista aqui.