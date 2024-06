Elden Ring terá atualização antes da chegada da expansão na sexta-feira

Outer Space |Do R7

A FromSoftware anunciou que uma nova atualização de Elden Ring será distribuída um dia antes do lançamento da expansão Shadow of the Erdtree, marcado para a sexta-feira, 21 de junho.

A atualização gratuita para todos os usuários incluirá “correções de bugs, ajustes de equilíbrio e alguns novos recursos” que virão com a expansão. Estas novidades incluem um novo marcador de “!” para os itens recém-obtidos, uma nova aba chamada “Itens Recentes” que serve para revisar itens obtidos recentemente, cinco novos penteados, reservas de invocação ativa transferidas para o NG+ e os grupos de invocação individuais passando a ser ativados/desativados no menu de funções do mapa recém-adicionado.

Um curto período de manutenção do servidor está planejado para a tarde da próxima quinta-feira para a implantação do patch.

