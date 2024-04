Embracer Group está negociando venda da Sabre Interactive por US$ 500 milhões O Embracer Group está negociando a venda da Sabre Interactive a um grupo de investidores em um negócio avaliado em US$ 500 milhões...

O Embracer Group está negociando a venda da Sabre Interactive a um grupo de investidores em um negócio avaliado em US$ 500 milhões. A informação, que por enquanto não é oficial, vem do jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, que também aventou a possibilidade do Gearbox ser vendido como parte do plano de reestruturação do grupo sueco.

A Sabre Interactive foi comprada em 2020 pelo Embracer Group por US$ 525 milhões e hoje emprega 3.500 funcionários. A produtora está desenvolvendo um remake de Knights of the Old Republic Remake e tem no seu portfólio jogos como World War Z, Snowrunner e Expeditions: A Mudrunner Game.

Se a venda for concluída, a Sabre Interactive se tornará uma empresa privada, com vários estúdios operando sob sua liderança.

O Embracer Group é uma das empresas de mídia que enfrenta uma grande crise em suas finanças desde o ano passado, o que já resultou no fechamento de vários estúdios, como o Volition, de Saints Row, e cancelamento de projetos.

O plano do grupo para cortar custos e fazer caixa pode incluir a venda do Gearbox Software, de Borderlands, como sugeriu o jornalista da Bloomberg em uma mensagem no X. “Fique ligado”, respondeu ele quando alguém comentou que o Gearbox seria o próximo.

Stay tuned — Jason Schreier (@jasonschreier) February 29, 2024

