Embracer Group fecha estúdio responsável pelo remake de Alone in the Dark

O processo de reestruturação do Embracer Group faz uma nova vítima com o fechamento do Pieces Interactive, estúdio responsável pelo recente remake de Alone in the Dark.

As razões para o fechamento do estúdio não foram anunciadas formalmente, mas neste caso é fácil entender que o Pieces Interactive foi ceifado devido ao fiasco comercial e de crítica de Alone in the Dark.

Alone in the Dark teve um lançamento muito discreto em março e passou longe de restaurar a relevância que a franquia teve nos anos 90. O Pieces Interactive já tenha passado por uma rodada de demissões em abril, mas aparentemente não foi suficiente para manter o negócio funcionando.

Além do remake de Alone in the Dark, o Pieces Interactive desenvolveu Magicka 2 e as duas últimas expansões para Titan Quest, Ragnarok e Atlantis.

